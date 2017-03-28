Архангельск, 28 марта, 2017, 09:11 — ИА Регнум.



w100pebble Правосудие

Продолжено расследования уголовного дела в отношении сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы Архангельска Главного управления МЧС России по Архангельской области. В его действиях выявлены два новых эпизода преступной деятельности — вымогательство взятки через посредника. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО.

Так, в 2015 и 2016 годах сотрудниками ГУ МЧС России по Архангельской области выявлены нарушения требований пожарной безопасности в торговом центре, расположенном в Соломбальском округе города Архангельска, и частном детском саду. Он предлагал устранить замечания путем производства расчёта пожарных рисков через аффилированного к подозреваемым индивидуального предпринимателя.

В последующем учреждения были вынуждены заключить гражданско-правовые договоры по расчету пожарных рисков на сумму взятки для придания ей законного вида. Подозреваемый получил через посредника 100 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Подозреваемый в получении взятки ранее был задержан сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В отношении него судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Изъята необходимая документация. Производится сбор доказательственной базы.