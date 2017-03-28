Душанбе, 28 марта, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Военнослужащие России и Таджикистана на полигоне «Самбули» в ходе совместного антитеррористического учения уничтожили условных террористов, сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Российские военнослужащие в Таджикистане

Мотострелковые подразделения отработали вопросы взаимодействия при проведении разведки и поиска маршрутов выдвижения условных бандформирований.

Кроме того, военнослужащие двух стран провели совместную учебную операцию по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований при поддержке армейской авиации.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 27 по 30 марта 2017 года в соответствии с планом сотрудничества между министерством обороны Республики Таджикистан и Министерством обороны Российской Федерации проводится совместное командно-штабное учение по управлению объединенной группировкой войск.

Учение проходит на трех полигонах Минобороны РТ: «Харбмайдон», «Момирак», «Московский» и двух полигонах 201 военной базы: «Ляур» и «Самбули».