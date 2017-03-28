Сан-Антонио, США, 28 марта, 2017, 09:04 — ИА Регнум. Клуб «Кливленд Кавальерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уступил представителям «Сан-Антонио Сперс». Встреча, прошедшая 27 марта в Сан-Антонио, завершилась со счетом 74:103.

(сс) Cimberley Баскетбольный мяч

Героем встречи в составе хозяев площадки стал Кавай Леонард, набравший 25 очков.

После семидесяти трех игр в чемпионате НБА «Сан-Антонио Сперс» пока занимает второе место в Западной конференции. Клуб «Кливленд Кавальерс», также сыгравший в семидесяти трех матчах, находится на второй позиции в Восточной конференции.

Регулярный чемпионат НБА.

«Сан-Антонио Сперс» (Сан-Антонио) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 103:74 (28:18, 36:22, 17:18, 22:16).

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