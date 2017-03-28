Севастополь, 28 марта, 2017, 09:02 — ИА Регнум. В прошлом году на предприятиях Севастополя погибли 20 человек — смертельными стали половина несчастных случаев на рабочих местах. Об этом на заседании правительства 27 марта заявил руководитель Государственной инспекции труда Севастополя Владимир Дудка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Севастополь. Порт. 1934

«Наблюдается тенденция увеличения уровня общего травматизма на предприятиях всех хозяйственно-правовых форм. В 2016 году инспекция труда зарегистрировала 35 случаев травматизма на предприятиях, из них 20 — со смертельным исходом и 15 — с тяжелыми последствиями, — сказал Дудка. — Количество погибших и получивших тяжелые последствия увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом, что составило 25%».

По данным ведомства, в Севастополе чаще всего травмируются работники на судах и в организациях Черноморского флота, на стройках, при ремонте судов и в здравоохранении. Наиболее частая причина несчастных случаев — падение с высоты (каждый четвертый).

Проведенная оценка условий труда признала вредными и опасными более трех тысяч рабочих мест в Севастополе — четверть от обследованных рабочих мест.