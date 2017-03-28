Урумчи, Китай, 28 марта, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района подтвердили информацию об очередном ЧП на угольной шахте. В результате обвала породы на одной из шахт в округе Шуймогоу под землей оказались заблокированы 7 сотрудников горнодобывающего предприятия.

hangela Шахта

В настоящий момент на месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Спасателям пока не удалось установить контакт с заблокированными под землей шахтерами, однако специалисты уверены, что горняки еще живы, пишет «Сина синьвэнь».

Китайские спасатели пытаются установить точное местонахождение пропавших шахтеров, ведется разбор завалов. Спасательная операция осложняется тем, что специалисты не исключают возможность повторного обрушения грунта.

Руководство компании, которой принадлежит аварийная шахта вызваны в полицию для дачи показаний. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале марта Государственное управление КНР по контролю за соблюдением безопасности на производстве сообщило о проведении внеплановой проверки всех горнодобывающих предприятий на территории Китая. Инспекция продлится с марта по август 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 марта в результате двух несчастных случаев на рудниках в провинции Хэнань погибли 10 жителей Китая.