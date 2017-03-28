Тюмень, 28 марта, 2017, 08:59 — ИА Регнум.

Тюменский «падающий дом» на улице Домостроителей невозможно окончательно выпрямить — необходима полная реконструкция здания. На данный момент ведутся строительные работы в двух подъездах для ликвидации угрозы чрезвычайных ситуаций, жильцы подлежат расселению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Тюмени.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт

«В четвертом и пятом подъездах данного дома уже более месяца выполняются работы по усилению грунтового основания фундамента с целью недопущения дальнейшего развития крена здания, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Тюмени. — В месте производства работ на глубине шести метров от подошвы фундамента подъездов выявлены водонасыщенные пылеватые пески, склонные к разжижению. Учитывая неопределенность свойств такого грунтового основания, возможен неблагоприятный сценарий развития деформаций основания, при котором вероятно наступление недопустимого состояния строительных конструкций здания на период до завершения всех работ по усилению грунтового основания и последующей стабилизации осадок, которая должна быть отмечена в результате длительного мониторинга. За ситуацией следит городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Тюмени (КЧС)».

Жители двух подъездов девятиэтажного дома № 34 по ул. Домостроителей будут на время реконструкции искать и снимать жилье самостоятельно. Мэрия сообщает о компенсации за съем квартир. Оплачивает реконструкцию застройщик — ЗАО «Завод ЖБИ-3».

Приняты дополнительные меры по исключению доступа людей и транспортных средств в зону строительства. Вокруг места реконструкции будет возведено временное ограждение. Два подъезда взяты под круглосуточную охрану частным охранным предприятием.

Ранее, 12 марта, жители этого «падающего дома» вышли на пикет, чтобы власти обратили внимание на их бедственное положение — большие трещины на стенах квартир. В жилом здании отмечен крен на 55 сантиметров. Поперечное изменение дома составило 36 см, говорится в отчете компании ООО «Геофонд+», которая проводила экспертизу «падения».

Как сообщает тюменское издание «Квартирный вопрос», изначально отвод земельного участка под накренившимся домом на ул. Домостроителей был для размещения малоэтажной застройки. Таковым он утвержден департаментом имущественных отношений Тюменской области в октябре 2004 года. В марте 2006 года назначение участка с малоэтажной застройки заменено на многоэтажную. В 2008 году дом сдан в эксплуатацию.

Напомним, ранее с подобной проблемой столкнулись жители многоэтажной новостройки на ул. Беляева, 2З города Тюмени. Здесь новоселы добивались укрепления грунта под «падающим домом» в течение трех лет.