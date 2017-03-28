Грозный, 28 марта, 2017, 08:59 — ИА Регнум.



Скриншот с видео Кадыров и Галустян сняли шуточный видеоответ НАТО Кадыров и Галустян сняли шуточный видеотовет НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с сатириками Михаилом Галустяном и Дмитрием Грачевым высмеял доклад центра стратегических коммуникаций военного блока НАТО StratCom, посвященный передаче КВН. Шутливое видеообращение к НАТО Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram.

Сначала в кадре появляется Михаил Галустян, подражающий Кадырову, и называет оценку экспертов НАТО провокацией.

«Тут НАТО сказали, что российские юмористы якобы своими искрометными шутками являются угрозой для НАТО. Я официально заявляю — это полная провокация, и я это дело так не оставлю — я дойду до самого главного», — говорит Галустян.

Затем к юмористу присоединяется Дмитрий Грачев, который уверяет, что ситуация «дойдет до самого главного». Третьим в ролике появляется Рамзан Кадыров, заявляющий, что «до самого главного» он дойдет сам.

Напомним, 15 марта центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал доклад, где говорится, что российский Клуб веселых и находчивых (КВН) является высокоэффективным политическим инструментом в руках Кремля. Заказчиком исследования выступило латвийское оборонное ведомство.

Специалисты Stratcom пришли к своим выводам, изучив выступления команды КВН «Парапапарам» и ознакомившись с записями трансляций музыкальных фестивалей «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах. В частности, они отмечают, что КВН можно представить как коммерческий продукт и бизнес-модель, который развивается благодаря хорошим отношениям владельца бренда КВН с Кремлем.

Так называемая «КВН-машина» обеспечивает российской власти доступ к специфической, стратегической аудитории, которая готова «служить режиму», отмечают эксперты. Известно, что спонсорами структуры Stratcom выступают Эстония, Италия, Польша, Германия, Литва и Великобритания. Содействие центру оказывают также Финляндия, США и Нидерланды.

Ведущий программы КВН Александр Масляков, комментируя доклад Stratcom, назвал его тезисы «бредом».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объявление КВН «инструментом политической стратегической коммуникации» является смешным и закономерным.

Ни химический терроризм, ни распространение оружия массового поражения угрозой не являются, иронично заметила она, угроза — это КВН. Захарова также порекомендовала альянсу изучить записи «Смехопанорамы» и выступления Евгения Петросяна.

Читайте также: НАТО: КВН — политико-стратегический инструмент Кремля