Москва, 28 марта, 2017, 08:58 — ИА Регнум. В Москве за 26 и 27 марта выпало больше половины от месячной нормы осадков, сообщили в Гидрометцентре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег

Снегопад в Московском регионе начался в воскресенье, 26 марта. К понедельнику в Москве выпало 9 миллиметров осадков, что составляет 27% от месячной нормы

В ночь на 28 марта выпало еще 9 миллиметров, итого за два дня выпало 54% от месячной нормы осадков, составляющей 34 миллиметра.

Кратковременные осадки сохранятся в течение дня 28 марта, температура воздуха в Москве будет колебаться от 0 до +2 градусов. Вечером 28 марта не исключена гололедица.

Ожидается небольшой дождь и ветер с порывами до 17 м/с. К вечеру 28 марта в Москве ожидается еще 3 мм осадков.