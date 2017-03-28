Москва, 28 марта, 2017, 08:59 — ИА Регнум.

Brent остается под давлением на фоне увеличения опасений инвесторов относительно роста добычи нефти в США и, следовательно, сохранения избытка предложения на мировом рынке, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ptra Нефть

«Кроме того, рынок несколько разочарован итогами встречи комитета по мониторингу выполнения соглашения в рамках ОПЕК+. Действующее соглашение выполняется хорошими темпами.

Однако разочарование вызвал тот факт, что рынок не получил четкого сигнала о том, что пакт может быть продлен. К тому же, как стало известно, Россия не спешит соглашаться на пролонгацию соглашения», — пояснила Рогова.

«Тем не менее пока оснований для закрепления Brent ниже отметки 50,00 недостаточно. Хотя, если 28 марта данные API отразят рост запасов, попытки преодолеть этот барьер могут быть. В противном случае можно ждать движения к уровню 52,60», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 28 марта мировые цены на нефть растут в рамках коррекции после снижения в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,43% — до $51,12 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,57%, до $48.