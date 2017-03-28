Ярославль, 28 марта, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов рассказал об эпизоде со своим удалением по ходу третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против санкт-петербургского СКА.

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«СКА с победой, готовимся к следующей игре, — цитирует Кудашова «Чемпионат». — Бросал ли бутылку? Она выпала из рук».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта санкт-петербургский СКА одержал третью победу над ярославским «Локомотивом» в финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась в овертайме со счетом 2:1.

Счет в серии — 3:0.

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