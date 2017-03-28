Тренер ХК «Локомотив» об «инциденте с бутылкой»: «Она выпала из рук»
Ярославль, 28 марта, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов рассказал об эпизоде со своим удалением по ходу третьего матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против санкт-петербургского СКА.
Fanny Schertzer
Хоккей
«СКА с победой, готовимся к следующей игре, — цитирует Кудашова «Чемпионат». — Бросал ли бутылку? Она выпала из рук».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта санкт-петербургский СКА одержал третью победу над ярославским «Локомотивом» в финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась в овертайме со счетом 2:1.
Счет в серии — 3:0.
Читайте также: На Западе СКА выиграл первый матч матч в Ярославле, он ведёт в серии 3:0