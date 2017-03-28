Анкара, 28 марта, 2017, 08:50 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В ближайшие недели свыше 22 тыс. предпринимателей Турции, объем экспорта предприятий которых превышает миллион евро в год, получат зеленые паспорта, разрешающие безвизовое перемещение в странах ЕС, сообщает Der Kurier.

Переговоры по вопросам визовой либерализации между ЕС и Турцией идут с 2013 года. ЕС обещал снять ограничения въезда турецких граждан в обмен на улучшение правовой ситуации в Турции, но пока, как отмечает Der Kurier, этого не происходит.

На сегодняшний день более 2,2 миллиона человек, турецкие чиновники и члены их семей, могут свободно перемещаться в странах ЕС без виз: правительство выдало им специальные зеленые паспорта.

В связи с этим, австрийский политик от партии Зеленых Петер Пильц считает: «Если мы признаем эти зеленые паспорта и принимаем у себя в стране турецких граждан, то Турции тоже придется идти на уступки: Анкара должна снять запрет на выезд граждан, критикующих президента и правящую партию». 29 марта политик планирует обсудить этот вопрос на заседании парламента Австрии.