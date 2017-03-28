Тюмень, 28 марта, 2017, 08:48 — ИА Регнум. В Тюмени ночью 28 марта выгорел цех формировки аккумуляторного завода. Огнем было охвачено 540 квадратных метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Sklad-tehno.ru ОАО Тюменский аккумуляторный завод

Через 10 минут после сообщения о возгорании первые противопожарные подразделения были на месте. Они установили, что горит кровля здания, огнем охвачено 540 квадратных метров.

В ликвидации пожара были задействовано 19 единиц основной и специальной техники и 57 человек. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние производственные здания. Основное горение было ликвидировано в течение часа.

Причина пожара и ущерб на данный момент устанавливается. Как сообщают очевидцы в соцсетях, цех формовки выгорел полностью. Отметим, что Тюменский аккумуляторный завод занимается производством аккумуляторов, в том числе для автомобилей, аккумуляторных батарей и их составных частей.