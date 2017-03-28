Москва, 28 марта, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Рубль явно настроен пробить отметку 56,00. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, его готовность подтверждается сразу несколькими факторами.

Банк России Рубль

«Во-первых, сезон налоговых выплат прошел, а российская валюта не приостановила свое падение.

Во-вторых, Brent торгуется вблизи 4-месячных минимумов, а рубль тем временем дорос до почти двухлетнего рекорда.

В-третьих, доллар США попал под давление в связи с подорванной политической репутацией Трампа. И эта ситуация вряд ли изменится в течение ближайших недель», — пояснила Афанасьева.

«В подобных условиях всего лишь необходимы либо слабые данные из США, чтобы вызвать новую волну распродаж доллара, либо рост нефти. Следующей целью на пути вниз станет отметка 56,10», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 28 марта Центробанк РФ снизил официальный курс доллара США и повысил курс евро. Курс доллара понижен на 40 копеек и составляет 57,02 рубля. Курс евро вырос на 10 копеек — до 61,96 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 17 копеек — до 59,24 рубля.