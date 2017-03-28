Москва, 28 марта, 2017, 08:41 — ИА Регнум.



(сс) Lite Альфабанк

«Альфа-банк» покинул Ассоциацию российских банков (АРБ) из-за несогласия с рядом тезисов в годовом отчете организации, говорится в сообщении кредитной организации.

Отмечается, что банк счел некорректным стилистику доклада, в котором содержатся обвинения Центробанка в «цинизме, фаворитизме, работе в режиме «военных операций». Также, по мнению «Альфа-банка», АРБ обвиняет ЦБ РФ в умышленном сокращении числа банков, использовании иезуитских формулировок и подрыве устойчивости банковской системы.

Текст доклада утверждался на заседании АРБ 27 марта, присутствовавший там представитель «Альфа-банка» Владимир Сенин проголосовал против.

Также в «Альфа-банке» уточнили, что уровень конкуренции на финансовом рынке не определяется количеством кредитных организаций — ключевой угрозой конкуренции остается качество кредитных организаций и наличие в системе слабых, недобросовестных игроков. Рынок должны покинуть банки, лишенные капитала.

Доклад АРБ был выпущен к съезду ассоциации, который пройдет 28 марта. Составители доклада считают, что в России происходит ущемление конкуренции, еще сильнее это наблюдается в банковском секторе, и это происходит не столько из-за эволюции рынка, сколько директивными методами.

Главный управляющий директор «Альфа-банка» Алексей Марей заявил газете «Коммерсантъ», что теперь банк не видит смысла в участии в АРБ, поскольку оно себя не оправдывает.

«У нас налажен прямой контакт с ЦБ, в рамках которого взаимодействие эффективнее, чем через ассоциации», — сказал Марей.