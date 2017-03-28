Петропавловск-Камчатский, 28 марта, 2017, 08:38 — ИА Регнум. На Камчатке закончено расследование уголовного дела против командира вертолета, из-за которого во время тушения лесного пожара летом 2016 года погиб огнеборец в Тигильском районе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в транспортной прокуратуре региона, дело направлено в суд.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Вертолетчика обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 25 июня во время тушения крупного пожара в Тигильском районе Камчатки. К вертолету было прекреплено водосливное устройство на 1,5 тонны. «Командир не выдержал установленную безопасную высоту полёта, допустив снижение воздушного судна ниже минимально допустимой высоты полёта, произвёл заход вертолёта с водосливным устройством на слив воды на расстоянии ближе 50 метров от предполагаемой границы зоны падения воды и сливное устройство ударило по пожарному», — рассказали в транспортной прокуратуре.

От полученных травм пожарный скончался. Вскоре дело рассмотрит суд.