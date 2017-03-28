Волгоград, 28 марта, 2017, 08:37 — ИА Регнум. В больнице №7 города Волгограда в 2017 году планируется продолжить ремонтные работы. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете здравоохранения 28 марта, комплексный ремонт будет проведен в родильном доме медицинского учреждения, где такого масштабного обновления не было с 1970 года.

Oblzdrav.volgograd.ru Больница

Начать строительно-монтажные работы планируется уже летом, сейчас готовится проектная и техническая документация. В трехэтажном здании родильного отделения капитально отремонтируют все — от кровли до подвала, полностью заменят коммуникации, обновят все помещения и окна. Завершатся работы в 2018 году, после реконструкции родильный стационар на 80 мест укомплектуют современным оборудованием.

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На эти цели планируется направить 125 миллионов рублей.

Добавим, что в регионе ремонтируют не только крупные больницы, но и поликлиники на селе. Планируется обновить детское отделение Чернышковской ЦРБ, детской стоматологии клинической больницы № 15, полностью заменить систему внутреннего электроснабжения детской поликлиники № 6. Всего на ремонт детских медицинских учреждений региона будет направлено более 146 миллионов рублей — в четыре раза больше, чем в 2016 году.

Всего в 2017 году капитальный ремонт проведут в 17 поликлиниках и больницах области. В частности, на капитальный ремонт помещения для нового первичного сосудистого отделения неврологического профиля, которое зимой 2017 года открылось в Урюпинской центральной районной больнице, было направлено 12,5 миллиона рублей, еще шесть миллионов выделят на дооснащение Урюпинской ЦРБ медицинским оборудованием. Отделение рассчитано на пять близлежащих муниципальных районов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние три года масштабные ремонтные работы были проведены в ведущих больницах Волгограда и районов области. В 2016 году завершился капремонт детского корпуса больницы №7 в Волгограде, обновлены детские отделения в ряде других больниц. Проводится ремонт в волгоградской больнице № 25, закупается современное оборудование. В этом лечебном учреждении уже сдана в эксплуатацию вертолетная площадка, продолжается масштабная реконструкция приемного отделения.