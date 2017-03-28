Химки, Московская область, 28 марта, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ против подмосковного клуба «Химки» (92:70).

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«Поздравляю свою команду, сегодня мы были лучше и показывали лучший баскетбол, — цитирует греческого специалиста «Чемпионат». — Смогли удерживать большую разницу на протяжении всего матча. Правда, в какой-то момент немного поберегли силы».

Итудис доволен тем, что баскетболистам московского клуба удалось «спокойно» отыграть в конце матча, доведя дело до очередной победы в Единой лиге ВТБ.

«Как я уже неоднократно говорил, март для нас сложный месяц — целых семь выездных матчей, — говорит наставник армейцев. — Но пока мы справляемся и выдерживаем темп».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта московский ЦСКА на выезде переиграл подмосковные «Химки» в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ. Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счетом 92:70.

«Химки» (Химки) — ЦСКА (Москва) 70:92 (15:33 21:21 8:21 26:17).

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