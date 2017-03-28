Тюмень, 28 марта, 2017, 08:35 — ИА Регнум.



Уильям Хогарт. Суд. 1758

Тюменский блогер Алексей Кунгуров получил шанс на изменение своего приговора. В Верховном суде России сегодня, 28 марта, пройдут апелляционные слушания дела. О новом рассмотрении дела Кунгурова в блоге сообщила его супруга Асия Байшихина.

«Насколько открытым или закрытым будет слушание, можно будет узнать только на месте», — пишет Асия Байшихина. Сам Алексей Кунгуров будет участвовать в московском заседании при помощи видеоконференцсвязи из СИЗО №1 в Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2016 года в Тюмени был вынесен приговор журналисту, блогеру и политологу Алексею Кунгурову. Его признали виновным в оправдании терроризма по части 1 статьи 205.2 УК РФ, признаки которого были обнаружены в тексте, опубликованном в ЖЖ. Его осудили на два года и шесть месяцев колонии-поселения за предположение, что авиаудары, которые наносит российская армия в Сирии, малоэффективны.

Приговор выносила коллегия Приволжского военного суда. Кунгуров не согласен с решением суда и отрицает свою вину.

Отметим, что Алексей Кунгуров считается блогером-патриотом, однако выступает против «вертикали власти». Среди прочих тем он активно освещает и события вокруг Украины и Донбасса, Ближнего Востока. Ранее у него уже были проблемы с законом — в 2007 году его осудили по делу о клевете.