Барнаул, 28 марта, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Алтайкрайстат обнародовал данные, свидетельствующие о снижении показателя младенческой смертности в регионе с 7,6 промилле в 2015 году до 7,2 в 2016 году. «На 11,1% снизился показатель смертности детей в первые шесть дней жизни, на 18% — показатель детской смертности», — сообщает сегодня, 28 марта, Министерство здравоохранения Алтайского края.

Светлана Шаповалова Дети на прогулке. Алтайский край

Судя по официальному сообщению, в котором процитированы слова главного врача детской городской клинической больницы №7 Барнаула Владимира Токарева, положительная динамика достигнута за счет реконструкции системы родовспоможения и детских лечебных учреждений.

«В Детской городской клинической больнице №7 Барнаула реконструировали и ввели в эксплуатацию корпус, прилегающий к хирургическому, увеличили площади детского хирургического отделения и центра амбулаторной хирургии для детей. Работает операционная с ламинарной системой очистки и кондиционирования воздуха. Капитально отремонтировали рентгенологический кабинет. Медицинскую помощь оказывают с применением новейших лечебно-диагностических, высокоэффективных медицинских технологий и единых стандартов медицинского и лекарственного обеспечения детей региона. Это позволило внедрить в практику стационара высокотехнологичные виды медицинской помощи по неонатологии, детской хирургии в периоде новорожденности, педиатрии и офтальмологии, сделать их доступными для самых маленьких жителей Алтайского края», — пояснил Владимир Токарев. Он также напомнил, что в стационаре внедрены уникальные для региона лапараскопические и торакоскопические технологии у новорожденных, стали проводить высокотехнологичные операции (лазерная коагуляция сетчатки при ретинопатии, эндоскопические операции при гидронефрозе у детей и другие оперативные вмешательства).

Светлана Шаповалова Дети на прогулке. Алтайский край

«Благодаря этому пациенты, которых раньше направляли в ведущие федеральные клиники Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, стали получать высокотехнологичную медицинскую помощь в Алтайском крае. Развитие передовых технологий в области неонатологии и оснащение стационара необходимым для этого оборудованием сделало возможным выхаживание детей с массой 500−1000 граммов», — подчеркнул главврач Владимир Токарев.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, с введением в регионе нового современного перинатального центра ДАР у медиков появилась возможность еще больше снизить уровень младенческой смертности в регионе.

«В настоящее время младенческая и материнская смертность и заболеваемость в основном определяется соматической патологией, поэтому очень часто беременным женщинам нужна высококвалифицированная помощь не только акушера-гинеколога, но и специалистов другого профиля. Поэтому оптимально, чтобы перинатальный центр был функционально увязан в единый комплекс с многопрофильной краевой клинической больницей», — ранее отмечала алтайский министр здравоохранения Ирина Долгова.