Москва, 28 марта, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ внесены изменения в порядка отбора субъектов Федерации, имеющих право на получение субсидий для создания индустриального парка или технопарка, сообщается на сайте правительства РФ.

(сс)Michael Marcovici Деньги

Подписанным распоряжением в перечень внесены изменения в части корректировки планируемого объёма финансирования на эти цели.

Средства распределены на 15 проектов по созданию технопарков в следующих объёмах:

— в 2017 году — 3 млрд 075,85 млн рублей девяти субъектам Федерации;

— в 2018 году — 2 млрд 609,53 млн рублей семи субъектам Федерации;

— в 2019 году — 1 млрд 165,54 млн рублей пяти субъектам Федерации.

Бюджетные ассигнования на 2017−2019 годы на эти цели предусмотрены федеральным бюджетом на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Распределение средств на 2017−2019 годы было сформировано с учётом прогнозов субъектов РФ о ежеквартальных поступлениях налогов и таможенных пошлин от резидентов индустриальных парков и технопарков в федеральный бюджет.