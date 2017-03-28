Москва, 28 марта, 2017, 08:23 — ИА Регнум.

Торги по нефти 27 марта завершились в небольшом минусе. По итогам дня цена на нефть сорта Brent снизилась на — 0,29%, до $50,80. В первой половине дня котировки снижались до $50,01. Их падению способствовал рост количества буровых установок в США, а также безрезультатные переговоры ОПЕК в Кувейте, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Россия и ОПЕК обсуждали возможность продления договора о сокращении добычи сырья, но ни о чем не договорились. Буровая активность американских сланцевиков растёт. Наращивание производства в Штатах сдерживает ОПЕК от продления соглашения по сокращению добычи нефти на вторую половину года.

Сегодня, 28 марта, баррель Brent стоит $50,90 (0,18%). Цена вернулась к уровню сопротивления $51,00. Одиннадцать дней продавцы не могут закрепиться ниже психологического уровня $50 за баррель. Если нефть марки Brent не сможет пройти $50, значит, можно готовиться к восстановлению цен до $51,45.