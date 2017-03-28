Тампа, США, 28 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Встреча, прошедшая 27 марта в Тампе, завершилась в овертайме со счетом 5:4.

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В составе «хозяев льда» голевыми действиями отметились Джонатан Друэн (дубль), Ондржей Палат, Антон Строльман и Янни Гоерд. У гостей шайбы забросили Артемий Панарин, Патрик Кейн, Томаш Юрчо и Рихард Паник.

Российский нападающий Никита Кучеров, выступающий за «Лайтнинг», отметился в этой встрече двумя голевыми передачами.

После семидесяти шести матчей в чемпионате НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» пока занимает первое место на «Западе», имея в активе 103 очка. Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», набравший 83 балла после семидесяти пяти игр, находится на девятой позиции на «Востоке».

Регулярный чемпионат НХЛ.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:4 (1:3, 3:1, 0:0, 1:0).

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