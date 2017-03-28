Вена, 28 марта, 2017, 08:17 — ИА Регнум.



Onetoday.google.com Беженцы

Австрийская народная партия (АНП) и Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) заявили, что не хотят больше принимать беженцев из Италии и Греции, сообщает Der Kurier.

Канцлер Австрии Кристиан Керн (СДПА) отметил: «Наша страна уже внесла большой вклад, теперь мы требуем исключения в рамках распределения квот по принятию беженцев».

27 марта министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка (АНП) прибыл в Брюссель, чтобы обсудить с коллегами из Евросоюза вопрос распределения беженцев, и пообещал принять мигрантов из южных стран ЕС в Австрии. После чего министр обороны Австрии Ханс Петер Доскозил (СДПА) заявил, что Австрия не будет выполнять эти требования. Спустя время Соботка взял свои обещания обратно.

Предпосылками такого резкого отказа, по мнению экспертов, считается то, что за 2015−2016 годы Австрия приняла гораздо больше беженцев, чем это было предусмотрено квотами распределения беженцев между странами ЕС. Австрийские политики отмечают, что Венгрия и Польша до сих пор не взяли на себя каких-либо обязательств, хотя являются членами Евросоюза.

Сейчас прошение Австрии об ее исключении из программы распределения беженцев рассматривается Европейской комиссией.