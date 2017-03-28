Киев, 28 марта, 2017, 08:16 — ИА Регнум. За время военного конфликта в 2017 году в Авдеевке погибло пять мирных жителей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

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Согласно сообщению, с начала 2017 года во время боев в городе Авдеевке 18 человек получили ранения различной степени тяжести, пять мирных жителей погибло.

Также были повреждены 347 частных домов и 137 квартир в многоэтажных домах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года особенно участились обстрелы украинской артиллерией в районе Авдеевки и Донецкой фильтровальной станции (ДФС). В результате обстрелов со стороны ВСУ, город и прилежащие населенные пункты периодически оставались без тепло‑ и электроснабжения.

Всего за 2017 года украинская артиллерия обрывала линии электропередач, дающие электричество ДФС и Авдеевке, не менее шести раз.

ДФС находится недалеко от Авдеевки и Ясиноватой и обеспечивает водой Донецк, Ясиноватую, Васильевку, Спартак, Авдеевку, Красногоровку, Верхнеторецкое.

Одним из последних инцидентов стал обстрел украинскими войсками ремонтной бригады, работающей на ДФС совместно с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю координации режима тишины в Донбассе.

До этого Киев отказывался предоставлять наблюдателям гарантии соблюдения режима тишины во время аварийно-восстановительных работ на станции.

ЛЭП, поврежденные снарядами украинской артиллерии, восстанавливались силами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Госслужба также обеспечивала Авдеевку электричеством с помощью резервных генераторов.