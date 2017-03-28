Новосибирск, 28 марта, 2017, 08:45 — ИА Регнум.



Анна Алябьева ИА REGNUM Поэзию и письма Марии Петровых представили в ретро-радиостудии

Международный день театра одно из новосибирских учреждений культуры решило отметить «Ночью театра». Программа, которую представил «Красный факел», была создана для единственного показа в один-единственный день — 27 марта. Как рассказали ИА REGNUM в театре, «это время, когда артисты выходят из-под власти режиссера, когда все здание театра превращается в сценические подмостки». Корреспондент ИА REGNUM вместе с десятками новосибирцев присоединился к путешествию в фантазии о поэтах начала ХХ века.

Анна Алябьева ИА REGNUM Под сценой

Гумилев и Ахматова,Цветаева и Маяковский,Северянин и Хармс — в 2017 году краснофакельцы вдохновлялись эпохой Серебряного века. Строки поэтов и писателей звучали в вечерних коридорах театра и как-то уже по-новому воспринимались.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Серебряный век»: как это было на самом деле — в авторском стиле

Конечно же, открытость засценической жизни и атрибутики одновременно и пугала, и притягивала, и подкупала. И в то же время не покидало какое-то необычное чувство страха с желанием идти дальше. А звуки, постоянно преследовавшие путешествующих по коридорам театра, и сумерки вперемежку с кромешной тьмой в мыслях отсылали к какой-нибудь голливудской «страшилке».

Анна Алябьева ИА REGNUM Женский взгляд на поэзию Марины Цветаевой в мужском исполнении

При этом повсюду ощущался легкий запах нафталина. Скорее всего, это подсознание играло с воображением — уж больно картины, появляющиеся перед глазами, одновременно притягивали и отпугивали своей правдоподобностью.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Дыша духами и туманами» — о судьбе Музы Серебряного века

Зрители встретились с призраками тех, кто был центром богемных вечеров Серебряного века. «Сцены» располагались в театральном кафе, в зрительном зале, в трюме, в репетиционном зале и даже в секретном переходе театра.

Анна Алябьева ИА REGNUM Богемная вечеринка в «башне Иванова»

Поэзия и письма Марии Петровых, спиритический сеанс, женский взгляд на поэзию Марины Цветаевой в мужском исполнении, поэма Владимира Маяковского «Хорошо» в сопровождении электронной музыки — все это вперемежку со своим знанием и представлением о Серебряном веке где-то заставило возмутиться увиденным, где-то улыбнуться авторскому стилю исполнения, а где-то и задуматься над новым представлением ранее уже слышанного и прочитанного не раз.

Отметим, что «Ночь театра» проводится в театре «Красный факел» шестой год. В 2012 году зрители, вооружившись фонариками, побывали на экскурсии по зданию, проходили в театральное закулисье и на сцену, в цеха и репетиционный зал. Несколько следующих лет экскурсоводами выступали артисты, и зрители могли посмотреть на театр глазами своего проводника, услышать истории из его жизни. В 2016 году актеры превратились в режиссеров и сочинили собственные мини-спектакли, «Ночь театра» получила название «Ночь Достоевского. Полное собрание впечатлений».