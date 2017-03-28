Сан-Паулу, Бразилия, 28 марта, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Представители военной полиции Бразилии уведомили о выселении 600 семей в городе Кампинас (штат Сан-Паулу), сообщает канал Telesur.

Fasouzafreitas Кампинас (штат Сан-Паулу), Бразилия

В семьях, уведомленных о выселении, по данным официальных властей, насчитывается 282 ребенка, причем среди них 65 детей в возрасте до года, 30 детей в возрасте до 2 лет и 187 детей в возрасте от 2 до 10. Кроме того, в списках фигурируют 141 подросток, 28 беременных женщин и сотни взрослых, лишившихся работы в результате экономического кризиса.

К ситуации подключилось бразильское Движение рабочих без крова, распространяющее сообщения о ситуации в городе Кампинас в социальных сетях и пытающееся привлечь внимание общества к проблеме. Движение предупреждает о риске столкновений отчаявшихся людей, выбрасываемых на улицу, с сотрудниками военной полиции и призывает предотвратить трагедию.

Напомним, что Бразилия переживает сегодня глубокий экономический спад, правительство Мишела Темера предпринимает непопулярные меры, связанные с массовыми сокращениями, ослаблением прав рабочих, давлением на профсоюзы.