Москва, 28 марта, 2017, 08:12 — ИА Регнум.

В первой половине торгов 27 марта рубль и нефть жили своей жизнью. При снижении цен на нефть марки Brent до $50,25 курс доллара снизился до 56,73 руб. Российская валюта подорожала на фоне общего ослабления американского доллара и продаж валютной выручки экспортерами, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Когда снизилась активность экспортеров и ослабла поддержка для рубля, при ускорившемся снижении нефтяных котировок американская валюта подорожала до 57,22 руб. С восстановлением цен на нефть с $50,01 до $50,80 (+1,6%) курс доллара вернулся под отметку 57 руб. Торги закрылись практически без изменения к цене закрытия в пятницу.

Курс евро против рубля закрылся в плюсе, поскольку в первой половине дня единая валюта укреплялась на рынке Форекс. По итогам дня курс евро/рубль закрылся на уровне 61,90 руб.

Сегодня, 28 марта, баррель Brent стоит $50,90 (0,18%). Цена вернулась к уровню сопротивления $51,00. Одиннадцать дней продавцы не могут закрепиться ниже психологического уровня $50 за баррель. Если нефть не сможет пройти $50, значит, можно готовиться к восстановлению цен до $51,45.

27 марта российские компании заплатили НДС, НДПИ и акцизы. 28 марта с уплатой налога на прибыль завершается налоговый период. Рубль останется без поддержки. Пока американский доллар слаб, а нефтяные котировки перешли к росту, у рубля есть небольшой шанс обновить свои максимумы против иностранных валют. На 28 марта для пары доллар/рубль цель — 56,55 руб., евро/рубль — 61,45 руб.