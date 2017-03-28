В Шанхае пожарные потушили огонь на стадионе «Хункоу»
Шанхай, Китай, 28 марта, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Пожарные потушили огонь, вспыхнувший утром на футбольном стадионе «Хункоу» в Шанхае (Китай), сообщает портал «Синьминьван».
По информации властей города, пожар начался около 8:15 по местному времени (3:15 мск) на втором этаже стадиона, возле спортзала. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь через полчаса, через час он был полностью потушен.
Что стало причиной пожара — не сообщается. Подъезды к стадиону были перекрыты, закрыты и несколько выходов из станции метро «Футбольный стадион Хункоу».
Пострадавших нет. На месте ЧП работают экстренные службы.
Стадион «Хункоу» — домашняя арена местной футбольной команды Shanghai Greenland Shenhua («Шанхай Гринлэнд Шэньхуа»), он может вместить до 35 тыс. зрителей.
Также на стадионе «Хункоу» проходят матчи Китайской Суперлиги по футболу — Чемпионата Китая по футболу.