Москва, 28 марта, 2017, 08:03 — ИА Регнум.



Avtoed.com Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Убыток страховщиков по договорам ОСАГО за 2016 г. составит примерно 3,6 млрд рублей. Об этом, как передает «Агентство страховых новостей», говорится в прогнозе Российского союза автостраховщиков (РСА), составленном на основе данных за девять месяцев прошлого года.

«По нашим расчетам, — говорит президент РСА Игорь Юргенс. — страховщики ОСАГО в целом по тем договорам, которые были заключены в 2016 г. и выплаты по которым прекратятся лишь через несколько лет, получат убыток в размере 3,6 млрд рублей».

Он напомнил, что владелец транспортного средства может обращаться по убыткам договора одного года в течение 3-х лет. По его словам, выплаты по договорам прошлого года начались как в самом 2016 г, так и продолжатся в плоть до 2020 г.

«В совокупности сумма (выплат) составляет 231,6 млрд рублей, — говорит Юргенс. — При том, что, по данным РСА, объем собранной премии страховщиков ОСАГО по итогам 2016 г. составил 228 млрд рублей, то очевидно, что рынок останется в минусе по результатам работы за прошлый год».

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