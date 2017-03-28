Пермь, 28 марта, 2017, 08:12 — ИА Регнум. В региональной службе тарифов (РСТ) по Пермскому краю творится бардак. Об этом заявил руководитель Управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФАС по Прикамью. Такой вывод сделан на основании итогов проверки, которую проводила антимонопольная служба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

«Мы хотим, чтобы расчет тарифов, производимый региональными регуляторами, был экономически обоснованным и соответствовал действующему законодательству. Все это время в РСТ по Пермскому краю творился бардак. На сегодняшний день отсутствие прозрачности в регулировании тарифов — это большая проблема не только Пермского края, но всех регионов России», — сказал Дмитрий Махонин.

Напомним, после жалобы общественной организации «Пермский стандарт» комиссия ФАС РФ провела проверку региональной службы тарифов. Проанализированы все документы по тарифным делам, на основании которых РСТ утверждала тарифы за период с 2014 по 2017 год для семнадцати организаций Пермского края: в том числе ООО «ПСК», ПАО «Т Плюс», ОАО «МРСК Урала» и ряда сетевых организаций.

В ходе проверки специалисты ФАС России выявили внушительный перечень нарушений. По предварительным оценкам общая сумма нарушений по всем проверенным организациям может превысить несколько сотен миллионов рублей.

Так, при анализе тарифных дел ПАО «Т Плюс» выявлены признаки двойного учета затрат по статье «Фонд оплаты труда», стоимость ремонтных работ не подтверждена документами, а расходы по статье «Услуги банков» завышены в 32 раза по сравнению с теми расходами, которые документарно подтвердило ПАО «Т Плюс».

И.о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальев сообщил, что РСТ проигнорировала отрицательные заключения Пермского УФАС на тарифы ОАО «МРСК Урала», что также отражено в акте проверки. Он подчеркнул, что антимонопольная служба намерена продолжать политику усиления общественного контроля за тарифами. В случае игнорирования позиции территориального органа информация будет перенаправляться в в центральный аппарат ФАС России.

В настоящее время краевое УФАС проверяет тарифы на газ. Запрошены документы, обосновывающие тариф, у дочерних компаний «Газпром». Специалисты выясняют обоснованность тарифов на транспортировку газа, а также сбытовую надбавку, установленную для гарантирующих поставщиков.