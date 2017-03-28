Москва, 28 марта, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила 15 марта письмо министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой разъяснить действующие требования к заправке авиакеросином самолетов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Kapital.kz Авиакерасин

Издание отмечает, что с середины 2015 года была отменена обязательная сертификация топливозаправочных компаний и лабораторий горюче-смазочных материалов, вместо нее качество топлива проверяется только при выходе с завода-изготовителя перед выпуском в обращение. Проверка топлива в лаборатории на этапах подготовки к выдаче на заправку в самолет также отменена.

После принятия этих поправок Минтранс заявлял, что разработан проект изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП), который урегулирует вопрос контроля топлива. Однако до сих пор эти изменения не внесены, и создается угроза обеспечения безопасности полетов, поскольку авиаторы руководствуются документами «с неопределенным правовым статусом».

Уточняется, что обеспокоенность участников рынка возникшим «правовым вакуумом» была выражена в ходе рабочего совещания с участием представителей авиакомпаний, ТЗК и Ассоциации организаций авиатопливообеспечения воздушных судов гражданской авиации. Участники встречи решили сами «подготовить проекты нормативно-правовых актов и предложить их регуляторам».

В Минтрансе подтвердили получение письма и заверили, что изменения в ФАП-128 (устанавливают правила наземного обслуживания в аэропортах, в том числе процедуры контроля качества топлива) уже подготовлены, прошли этап общественных обсуждений и оценку регулирующего воздействия и «соответствуют самым жестким стандартам ICAO и IATA». В

Росавиации признали наличие проблемы, пообещав «в ближайшее время» собрать по этому поводу совещание.