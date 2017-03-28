Москва, 28 марта, 2017, 07:47 — ИА Регнум.



Vidsich Сбербанк России в Киеве

Белорусская частная компания и ее владелец, гражданин Великобритании Саид Гуцериев, выступят мажоритарными акционерами инвестиционного консорциума, приобретающего украинский дочерний банк Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба другого участника консорциума, латвийского Norvik Banka.

«Сегодня AS Norvik Banka и его основной акционер, гражданин Великобритании Григорий Гусельников, подписали соглашение об участии в инвестиционном консорциуме по приобретению украинского подразделения российского Сбербанка. Мажоритарным акционером нового консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев и принадлежащая ему белорусская компания», — говорится в релизе, опубликованном поздно вечером 27 марта.

По мнению участников консорциума, итогом сделки станет европейский уровень обслуживания украинских клиентов банка при сохранении технологического уровня, созданного российским Сбербанком.

Так, председатель правления Norvik Banka банка Оливер Брамуэлл выразил надежду, что экономика Украины преодолела низшую точку кризиса, и в будущем страна реализует свой потенциал. «Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем содействовать будущему экономическому росту страны», — отметил Брамуэлл.

Что касается самого Саида Гуцериева — сына владельца нефтяной компании «РуссНефть» Михаила Гуцериева — он также дал высокую оценку потенциалу сделки, отметив прекрасную инфраструктуру, созданную предыдущим собственником — Сбербанком России, ранее инвестировавшим в развитие украинского банка сотни миллионов долларов.

За основной сделкой Norvik Banka последует ряд мер, призванных сократить присутствие банка на рынке России. Отмечается, что тем самым банк поднимет эффективность инвестиций и устранит «ряд политических рисков, связанных с географией работы банка».

Напомним, 27 марта пресс-служба Сбербанка сообщила о подписании договора по продаже своего дочернего банка на Украине консорциуму инвесторов, в числе которых латвийский «Норвик банк» и белорусская частная компания, название которой не указывается. Сделка должна быть закрыта в первом полугодии 2017 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта украинские радикалы из партии «Национальный корпус» временно прекратили блокаду с отделений Сбербанка на Украине, тем самым позволив клиентам банка забрать свои вклады. В дальнейшем, обещают радикалы, все офисы Сбербанка на Украине ждет «еще более жесткая блокада».

Украинские власти ввели ограничения в отношении всех банков с российским государственным капиталом после того, как Сбербанк России объявил о начале обслуживания клиентов, имеющих паспорта Донецкой и Луганской Народных Республик.

Санкции коснулись украинских отделений Сбербанка и ВТБ, дочерних структур таких российских банков как «БМ-Банк», «Проминвестбанк» и VS Bank. Санкции предполагают запрет вывода средств за пределы Украины для указанных организаций.

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