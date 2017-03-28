Барнаул, 28 марта, 2017, 07:43 — ИА Регнум. На территорию Алтая санкционные товары попадают из Республики Казахстан: за 2016 год сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Алтайскому краю и отдела пограничного ветеринарного контроля выявили 34 контрабандные партии продуктов общий вес которых составил более 900 килограмм. Информация об этом была обнародована накануне в ходе заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту пищевой продукции.

Светлана Шаповалова Алтай

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В перечень станционных товаров, которые намеревались ввезти в регион, вошли: свинина производства Украины, Литвы, мясо птицы производства США, Украины, Венгрии, сыр производства Польши, Голландии и Украины, рыба производства Норвегии.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 774 от 31.07.2015 и Указом Президента Российской Федерации № 391 от 29.07.2015 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» все партии запрещенной к ввозу продукции были изъяты и уничтожены.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за первый год действия контрсанкций в России было уничтожено более 7500 т запрещенной к ввозу продукции: 7282 т приходится на растительные продукты, еще 228,6 т — на животноводческую продукцию.