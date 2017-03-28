Вашингтон, 28 марта, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Власти США рассчитывают на участие Российской Федерации в министерской встрече стран-участниц Арктического совета (АС), которая пройдет в мае в Фэрбанксе на Аляске. Об этом, как передают «Известия», заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам исследования океанов, международным природоохранным и научным делам Дэвид Балтон.

Арктический совет Эмблема Арктического совета

«США ожидают, что Россия примет участие во встрече стран-участниц Арктического совета», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Арктический совет входят 8 государств — постоянных членов: Россия, США, Канада, Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия.

Международная организация призвана содействовать сотрудничеству государств в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов.

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