Канберра, 28 марта, 2017, 07:44 — ИА Регнум.



NASA Циклон «Дебби»

Утром 28 марта циклон «Дебби» достиг северо-восточного побережья Австралии в городе Эрли-Бич штата Квинсленд со скоростью около 260 км/ч, сообщает Die Zeit с ссылкой на местный телеканал. В городе повреждены дома и сломаны деревья.

Власти штата объявили ранее о том, что 600 км. береговой линии может подвергнуться разрушительному воздействию циклона. Поэтому более 400 школ и детских садов были закрыты с 27 марта, не работали два аэропорта и железнодорожные станции. Жители опасались также серьезных наводнений.

Правительство Австралии направило в регион около 2 тыс. сотрудников спасательных служб.

Ранее в районах к северу от столицы австралийского штата Брисбен были направлены свыше тысячи сотрудников спасательных служб. Власти штата призвали временно покинуть свои дома жителей прибрежных районов из-за надвигающегося тропического циклона «Дебби».