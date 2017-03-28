Киев, 28 марта, 2017, 07:46 — ИА Регнум.



(сс)Michael Marcovici Деньги

Украинский государственный и гарантированный государством долг вырос в феврале 2017 года на 0,78%, говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов Украины.

Таким образом государственный и гарантированный государством долг Украины в целом составил $71,76 млрд (1,941 трлн гривен).

Напомним, что в начале 2017 года госдолг Украины составлял $70,99 млрд. Таким образом, за два месяца госдолг Украины вырос на 1%.

Эксперты отмечают, что рост госдолга вызван финансированием бюджета Украины за счет государственных заимствований, а также вливанием денежных средств или докапитализацией принадлежащих государству банков «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Приватбанк».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нацбанк Украины привел цифры, согласно которым валовой внешний долг Украины за 2016 год сократился на 4,4%. Отмечалось, что долги по всем секторам экономики снизились, кроме сектора государственного управления, где долг вырос на 1,1%.

Также НБУ публиковал статистику, согласно которой из-за блокады Донбасса украинская экономика замедлила свой рост в 2017 году с 2,8% до 1,9%.

Впрочем, политики Украины действуют, не обращая внимания на статистику. К примеру, министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял: «Мы верим, наша экономика будет развиваться».

Одним из ключевых факторов в экономике Украины остаются кредиты, выдаваемые МВФ и оказывающие заметное влияние на рост государственного долга Украины.