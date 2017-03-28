Гавана, 28 марта, 2017, 07:34 — ИА Регнум.



Nuevo Herald Агустина Кастро

Агустина Дель-Кармен Кастро Рус, младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро, умерла 26 марта в Гаване в возрасте 78 лет, сообщает информационное агентство EFE, ссылаясь на сестру Хуаниту Кастро, проживающую в Майами (США).

Хуанита Кастро, возраст которой 83 года, узнала о смерти Агустины от другой ее сестры, Эммы, которая проживает в Мексике.

Агустина Кастро была младшей сестрой Фиделя Кастро. Политическая деятельность братьев ее не интересовала, и она всегда держалась в стороне от власти и большой политики.

Напомним, что 25 ноября 2016 года умер лидер Кубинской революции Фидель Кастро, на момент смерти ему было 90 лет, а 26 февраля 2016 года умер старший брат Фиделя и Рауля Кастро — Рамон.

Так, из шести братьев и сестер Фиделя Кастро в живых остались трое — 85-летний председатель Госсовета и Совета министров Кубы — Рауль Кастро, 82-летняя Эмма Кастро, проживающая в Мексике, и 83-летняя Хуанита Кастро, проживающая в США.