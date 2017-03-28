Вашингтон, 28 марта, 2017, 07:24 — ИА Регнум.



Iranreview.org Санкции

Решение о введении новых ограничительных мер в отношении предприятий Российской Федерации было принято не администрацией президента США Дональда Трампа, а в последние дни президентства бывшего главы Белого дома Барака Обамы. Об этом заявил RT представитель Госдепа США.

«Решение наложить санкции на эту группу лиц и компаний было принято Госдепартаментом 17 января 2017 года…» — сказал собеседник агентства.

При этом источник добавил, что после вступления в должность главы Белого дома Дональда Трампа документ об ограничительных мерах был изучен новой администрацией перед «передачей в Конгресс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта власти США ввели новые санкции против восьми компаний РФ, в том числе в отношении НПК «Конструкторское бюро машиностроения», НПО «Базальт», Уральского учебно-тренировочного центра гражданской авиации, Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина, АО «150-й авиационный ремонтный завод», «Рособоронэкспора» и «Авиаэкспорта».

В администрации США не смогли уточнить, в чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии.

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