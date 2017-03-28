Екатеринбург, 28 марта, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Антона Варывдина и Константина Курсакина, обвиняемых в совершённой по предварительному сговору краже и в покушении на кражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Banki.site Банкомат

Антон Варывдин приговорён к пяти годам лишения свободы, а Константин Курсакин к пяти годам и четырём месяцам. Оба они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что осуждённые и ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Судом установлено, что Антон Варывдин и Константин Курсакин 1 августа 2016 года в ночное время пытались совершить кражу из банкомата в Екатеринбурге по улице Бардина при помощи взрывного устройства. Однако мощности взрыва не хватило, и они не смогли завладеть находившимися в банкомате денежными средствами в размере 3,6 млн рублей.

Другой преступный эпизод с их участием произошёл в ночное время 9 октября 2016 года. Осуждённые проникли в магазин по улице Новгородцевой и похитили оттуда платежный терминал стоимостью 70 тысяч рублей, а затем прямо на улице вскрыли корпус терминала и похитили находившиеся в нём деньги — более 31 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, это не первый раз, когда объектом нападений в Екатеринбурге становятся автоматические устройства по приёму и выдаче денег. Так в начале февраля 2016 года злоумышленникам удалось взорвать банкомат, расположенный в магазине по улице Бородина и похитить денежные средства. Аналогичное преступление произошло 18 августа 2015 года. Тогда был взорван банкомат в районе Синих Камней города Екатеринбурга.

Напомним также, что в 2015 году Свердловский областной суд вынес приговор в отношении группы грабителей, которые на протяжении шести месяцев взламывали банкоматы. Преступления подельники совершали при помощи газосварки. В общей сложности ими было совершено 17 налётов и похищено денег на сумму свыше 14 млн рублей.