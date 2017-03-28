Берлин, 28 марта, 2017, 07:19 — ИА Регнум.



Ditib Wasserburg Организация Ditib в Германии

Перед проведением турецкого референдума на территории ФРГ, спецслужбы Турции могли шпионить за сторонниками проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США и подозревается турецким правительством в причастности к организации попытки переворота в июле 2016 года, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Ранее руководитель разведки Турции Хакан Фидан принимал участие в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, во время которой он встретился с главой немецкой разведки Бруно Калем и передал ему список, где указывались предполагаемые сторонники проповедника, проживающие на территории ФРГ: их адреса, мобильные телефоны, некоторые фотографии. В целом список содержал около 300 имен и 200 различных организаций, которые тем или иным образом могут иметь какой-либо отношение к Фетхуллаху Гюлену.

Многие немецкие политики считают, что данные были получены незаконным путем. В настоящее время компетентные органы ФРГ: Генеральная прокуратура, Ведомство по уголовным делам и контрразведка занимаются этим вопросом и пытаются выяснить, каким способом были получены эти данные.

По словам сотрудников прокуратуры, в причастности к шпионажу подозревается мусульманская организация Ditib, которая насчитывает около 900 мечетей по всей Германии.