Барнаул, 28 марта, 2017, 07:17 — ИА Регнум. В Алтайском крае подсчитали общую сумму налогового вычета для зарегистрированных в Алтайском крае грузоперевозчиков. Выяснилось, что по итогам 2016 года она составила 87 миллионов рублей, что сопоставимо с освобождением от уплаты транспортного налога. Как пояснили накануне в Управлении федеральных дорог «Алтай», сумма сборов, перечисленных грузоперевозками в дорожный фонд страны за проезд по федеральным трассам, превысила или была равна сумме транспортного налога.

Светлана Шаповалова Алтай. Дорога

О том, что выпадающие доходы от налоговой льготы региону в полном объеме компенсировали из федерального бюджета за счет сборов системы «Платон», сообщил глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

По его словам, за первый год работы в государственной системе «Платон» зарегистрировали 800 тысяч грузовиков, сборы от которых в дорожный фонд страны превысили 22 миллиарда рублей.

«Все средства направили на ремонт самых проблемных дорог и аварийных мостов, восстановление которых без «Платона» было бы невозможно в ближайшее десятилетие. Их ремонт значительно повышает безопасность дорожного движения для всех автомобилистов. При этом система работает в интересах всех законопослушных предпринимателей, так как конкуренция на рынке грузоперевозок приобретает цивилизованный характер», — считает Роман Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае средства, полученные от «Платона» были направлены на ремонт моста через Алей, расположенного на трассе «Шипуново — Краснощеково — Курья». Стоимость работ составила 82,5 миллиона рублей.