Аннаполис, США, 28 марта, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Законодатели штата Мэриленд проголосовали за закон, запрещающий фрекинг — нефтедобычу с гидроразрывом пласта, передает Associated Press.

Garth Lenz Последствия добычи сланцевого газа

Сенат штата проголосовал 35 голосами против 10 за меры, которые фактически «ставят крест» на добыче сланцевой нефти и газа в штате. Ранее законопроект о запрете фрекинга был поддержан палатой представителей.

В настоящий момент проведение нефтедобычи в штате Мэриленд с использованием гидроразрыва временно приостановлено, однако ранее введенный мораторий должен был закончиться в октябре текущего года. После принятия закона мораторий на фрекинг из временного станет постоянным.

Сообщается, что нефтяники уже отреагировали на решение сената. Согласно заявлению исполнительного директора нефтяного совета штата Мэриленд Дрю Коббса, решение одобрить запрет штата может «повредить семьям, рабочим местам и энергетической безопасности».

«Отказываясь от… преимуществ, которые приносит производство нефти посредством гидравлического разрыва, (законодатели) закрывают возможности для участия в американском энергетического возрождении и для будущего экономического роста в Мэриленде», — заявил Коббс.

Согласно рассчетам Университета Тоусона, разрешение фрекинга могло бы создать до 3600 рабочих мест в течение 10 лет в экономически неблагополучных округах Гарретт и Аллегани в западной части штата Мэриленд.

Западная часть штата Мэрилэнд находится на месторождениях сланцевой нефти, которые проходят под землей от Нью-Йорка до Теннесси. Соседняя Западная Вирджиния и Пенсильвания пока позволяют фрекинг, без которого добыча сланцевой нефти является абсолютно нерентабельной. В штатах Нью-Йорк и Вермонт гидроразрыв пласта уже запрещен.

Одной из главных причин, по которой законодатели все большего количества штатов запрещают гидроразрыв пласта, является его сейсмическая опасность — фрекинг, а также многократное и разветвленное бурение, применяемые при добыче сланцевой нефти и газа, могут становиться причиной землетрясений.

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