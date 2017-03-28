Якутск, 28 марта, 2017, 06:59 — ИА Регнум. Глава Булунского района Якутии Игорь Кудряшов, выборы которого территориальный избирком признал незаконными из-за вброса бюллетеней, пока продолжает исполнять свои обязанности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета.

Ikudryashov.ru Кудряшов Игорь Владиславович

Лишать полномочий Кудряшова, скорее всего, будут через суд, пояснила председатель районной ТИК Вероника Федулова. Кроме того, уже внесены изменения в протокол об итогах голосования. Новые выборы пока не назначены.

Сам Игорь Кудряшов с намерением территориального избиркома отменить итоги голосования не согласен. «ТИК занимается самодеятельностью. Отмена итогов голосования — компетенция суда, а не избирательной комиссии. ТИК приняла фактически незаконное решение», — высказал он своё мнение ЯСИА, пояснив, что готовит жалобу на действия избирательной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании 26 марта территориальная избирательная комиссия Булунского района Якутии признала, что на выборах главы муниципалитета 18 сентября имел место вброс бюллетеней. То, что итоги выборов были сфальсифицированы, в течение полугода доказывал побеждавший по итогам голосования кандидат от «Справедливой России» Аркадий Алексеев. По предварительным данным, за него было отдано больше голосов, но результаты выборов определил подсчёт бюллетеней в посёлке Тикси-3, где проживает Кудряшов. Там считали голоса в течение 11 часов, и в итоге количество избирателей, проголосовавших за «единоросса» и «справедливоросса», якобы сравнялось. Но кресло главы, тем не менее, занял Игорь Кудряшов, которого избирком зарегистрировал кандидатом раньше, чем Аркадия Алексеева.