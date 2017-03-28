Берлин, 28 марта, 2017, 06:47 — ИА Регнум.



succo Федеральная служба занятости Германии

Счетная палата ФРГ обвиняет бюро по трудоустройству в отсутствии результативных показателей и хорошего учебного материала, одним словом, в расточительстве 400 миллионов евро на учебные курсы немецкого языка, сообщает Die Zeit.

Согласно отчету о проверке деятельности бюро, состоящего из 43 страниц, сотрудники не просчитывают должным образом трату финансов, к тому же нет положительных результатов: беженцам все так же сложно интегрироваться в немецкое общество. Не создаются должные условия для изучения языка детям мигрантов до 13 лет, курсы продолжительностью в 2,5 месяца считаются неэффективными. К тому же, сами материалы, по которым проходит обучение, не соответствуют требованиям.

Федеральное агентство занятости будет рассматривать данное обвинение в ближайшее время, пишет Die Zeit.