Спецназ взял штурмом салон красоты в Теннесси, вооруженный боевик уничтожен
США, 28 марта, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Спецподразделение полиции взяло штурмом салон красоты в штате Теннесси, в котором вооруженный боевик открыл стрельбу и удерживал заложников, передает Associated Press.
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Команда SWAT перед рейдом
Согласно заявлению официальных лиц, в ходе штурма преступник вступил с отрядом SWAT в перестрелку и был уничтожен.
Заложники в ходе спецоперации не пострадали, однако был ранен помощник шерифа округа. Ранение не представляет опасности для жизни и здоровья.
Сообщается, что боевик опознан как 51-летний белый гражданин США Стивен Хопвуд. Мотивы его действий остаются невыясненными. Полиция начала расследование преступления.
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