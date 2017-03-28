США, 28 марта, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Спецподразделение полиции взяло штурмом салон красоты в штате Теннесси, в котором вооруженный боевик открыл стрельбу и удерживал заложников, передает Associated Press.

Fiatswat800 Команда SWAT перед рейдом

Согласно заявлению официальных лиц, в ходе штурма преступник вступил с отрядом SWAT в перестрелку и был уничтожен.

Заложники в ходе спецоперации не пострадали, однако был ранен помощник шерифа округа. Ранение не представляет опасности для жизни и здоровья.

Сообщается, что боевик опознан как 51-летний белый гражданин США Стивен Хопвуд. Мотивы его действий остаются невыясненными. Полиция начала расследование преступления.

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