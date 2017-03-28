Бисмарк, США, 28 марта, 2017, 06:29 — ИА Регнум. В резервуары Dakota Access в Северной Дакоте уже закачана нефть, нефтепровод полностью готов к эксплуатации, передает Associated Press.

Fibonacci Blue Протестные акции в Северной Дакоте

Представители компании Energy Transfer Partners сообщили об этом значительном событии в продолжающейся «войне нефтяников с индейцами» в ходе очередного судебного заседания, в котором рассматривается очередной протест коренных жителей, считающих строительство нефтепровода осквернением священных мест племени сиу.

«Нефть была помещена в нефтепровод… в настоящее время нефтепровод Dakota Access готовится к вводу в эксплуатацию», — говорится в заявлении нефтяников.

Компания заверяет, что нефтепровод «полностью безопасен» и не угрожает рекам Миссури и Кэннонбол.

Напомним, протест индейцев в связи со строительством нефтепровода компании Energy Transfer Partners стоимостью $3,8 млрд начался летом 2016 года.

После первых столкновений индейцев с полицией вблизи строительной площадки у поселения Стэндин Рок вождь племени сиу Дэйв Арчамболт обратился к бывшему президенту США Бараку Обаме с просьбой прекратить строительство на «священных землях» индейцев.

Первоначально Обама остался «глух к мольбам» коренных жителей. Однако за несколько месяцев подключились Гринпис, звезды Голливуда, а также ООН, после чего экс-президент распорядился остановить строительство.

Индейцы и примкнувшие к ним защитники дикой природы праздновали победу, однако их радость была недолгой. В ноябре президентом США был избран Дональд Трамп, консерватор, «враг индейцев» и владелец доли в предприятии, ведущем строительство нефтепровода.

В феврале текущего года нефтяники из Energy Transfer Partners получили федеральное разрешение на возобновление строительства. Последней надеждой индейцев остается суд, который пока не вынес окончательного решения, однако шансы коренных жителей на победу оцениваются как минимальные.

Лагерь протестующих в Стэндин Рок уже был закрыт по распоряжению властей Северной Дакоты. Однако частично он «опустел» еще до закрытия — с августа 2016 года по март 2017 года полицией были арестованы 750 участников протеста.