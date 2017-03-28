Барнаул, 28 марта, 2017, 06:29 — ИА Регнум. В Барнауле организовали Дни открытых дверей для первокурсников энергетического факультета Алтайского государственного технического университета. Мероприятие проходило в рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, 75 студентов в течение трех дней успели побывать гостями тепловой электрической станции.

СГК #ВместеЯрче Дни открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании

Экскурсии проводил представитель молодежного актива предприятия Виталий Аверьянов. Он рассказал об энергетическом холдинге в целом, а также о его важном алтайском подразделении — Барнаульской ТЭЦ-2: истории станции, завершившемся два года назад проекте ее модернизации, технологических особенностях, социальных гарантиях для работников, внутрикорпоративной жизни, традициях, которые бережно сохраняет коллектив.

«Мысль о том, что люди — это главная ценность компании, — проходила красной нитью через все мероприятия. Даже во время посещения цехов, сотрудники станции говорили молодежи не только о специфике своей профессии, о работе оборудования, но и о своей трудовой биографии о том, что значит предприятие в их жизни», — отметили в пресс-службе Алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».Более 30 лет работает на Барнаульской ТЭЦ-2 Валерий Кашун, начальник смены электрического цеха. Сразу после окончания Новосибирского электротехнического института пришел он на станцию, начинал электромонтером.

«ТЭЦ для меня, можно сказать, второй родной дом: столько лет отдано предприятию. Коллектив у нас хороший, много грамотных специалистов, я бы даже сказал ассов своего дела. Случайные люди не задерживаются, остаются только те, кто уважает профессию, кто чувствует ответственность перед людьми, городом. Возникает, как мы говорим, внештатная ситуация, и уже подсознательно мысль, как это отразится на потребителях», — поведал Валерий Кашун.

Вместе со студентами энергообъект посетили преподаватели вуза. На одной из экскурсий побывал декан энергетического факультета АлтГТУ Станислав Хомутов. «Студенты должны с самого начала понимать, чему посвящена их будущая профессия, с каким вопросами они столкнутся в ходе трудовой деятельности. Осознание этого придаст им дополнительный импульс, чтобы хорошо учиться. Мы сталкиваемся с ситуациями, что у ребят плохая успеваемость элементарно из-за того, что они не понимают, зачем им изучать тот или иной предмет… Генерация для нас — приоритет, с нее начинается вся электроэнергетика. Если студенты не понимают основы производства, профессии, сложно надеяться, что мы подготовим из них квалифицированных специалистов», — уверен преподаватель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, СГК в Алтайском крае уже давно получила статус социально ответственной компании. И проект по модернизации теплосетей Рубцовска — очередное тому подтверждение.

Читайте также: Сибирская генерирующая компания о рубцовском проекте: «Никто, кроме нас»

С начала 2017 года на долю электростанций Алтайского филиала СГК пришлось 54,2% общей выработки электроэнергии на территории двух регионов — Алтайского края и республики Алтай. Суммарно ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 произвели более 876 млн кВт-ч электроэнергии.