Радио REGNUM: первый выпуск за 28 марта
Москва, 28 марта, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Экс-премьер-министр Украины обвинен в России в трех преступлениях;
- Посол РФ в Финляндии: У нас не может быть открытой границы с НАТО;
- Постпредство РФ в ООН: Москва обеспокоена гуманитарной ситуацией в Мосуле;
- Сбербанк продаст украинскую «дочку» латвийско-белорусскому консорциуму;
- Законопроект о ненормированном рабочем дне внесен в Госдуму.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/254