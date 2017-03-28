Петропавловск-Камчатский, 28 марта, 2017, 05:56 — ИА Регнум. На Камчатке начали выходить из спячки бурые медведи. Об этом свидетельствуют фотографии местных жителей со следами косолапых на снегу, распространяемые в социальных сетях. Кроме того, в Кроноцком заповеднике корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что на территории резервата также уже были замечены эти животные.

Robert F. Tobler Камчатский бурый медведь

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Тем временем, специалисты охотнадзора рассказали, что ничего обычного в столь раннем пробуждении медведей не видят.

«У нас фиксировались и ранее случае выхода из спячки до конца марта. В этом году, конечно, свою роль играет довольно теплая весна, но ничего экстраординарного в этом нет», — сказали специалисты.

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Они также отметили, что если медведи хорошо залегли в спячку (успели нагулять жир), то сейчас кормовая база их не интересует. Они используют свои накопленные запасы.

«Они могут на них жить до первой зелени. Поэтому проблем в этом также нет. Но это не означает, что медведь не будет проявлять агрессии. Поэтому людям следует все же быть осторожными», — добавил собеседник.

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В социальных сетях люди пишут, что видели следы медведя в районе Авачинского вулкана. Это одно из самых популярных у туристов мест.

Бурые медведи обитают по всей территории Камчатки. Популяция оценивается более чем в 20 тысяч особей. Случаи выхода хищников к людям фиксируются ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за 2016 год было убито 60 медведей, которые представляли опасность для человека. Это на одного зверя больше, чем в 2015. В 2016 году от лап медведя никто из людей не пострадал.