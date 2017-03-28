Новоалтайск, Алтайский край, 28 марта, 2017, 06:00 — ИА Регнум. Следственные органы не нашли подтверждения истории с нападением своры собак на жителей алтайского поселка Сибирский, рассказанной в СМИ главой поселка, справедливороссом Олегом Борониным. Это следует из ответа СУ СКР по Алтайскому краю на запрос корреспондента ИА REGNUM.

Собаки, которые якобы нападали на жителей пос. Сибирский в Алтайском крае

Напомним, 15 февраля 2017 года на своей странице в Боронин заявил о нападении девяти безнадзорных собак на продавца магазина «Центральный» (женщина шла со смены). Этим сообщением заинтересовалась пресса. В интервью ИД «Алтапресс» он сообщил уже о десяти ЧП с собаками, и посетовал, мол, это не он (глава сельского поселения), а глава администрации Первомайского района не исполняет свои полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Следственным органам пришлось заняться проверкой данного факта и вот спустя месяц получен ответ:

«В ходе проведенной предварительной проверки факты, изложенные в статье, о нападении безнадзорных собак на женщину и ребенка в п. Сибирский не нашли своего объективного подтверждения. Установлено, что в 2016 году за медицинской помощью в связи с укусами животного обращался один несовершеннолетний, которого укусила соседская собака. На хозяина животного был наложен административный штраф. Более сообщений в компетентные органы о нападении собак, в том числе и безнадзорных, на граждан не поступало. Таким образом, в ходе проведенной предварительной проверки, факты, изложенные в статье, о нападении безнадзорных собак на женщину и ребенка в п. Сибирский Первомайского района не подтвердились», — сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Алтайскому краю.

Несмотря на то, что оснований возбуждать уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») не нашлось, следствие письменно потребовало администрацию Первомайского района и главу Сибирского сельского совета «принять меры, направленные на предотвращение нападения на граждан безнадзорных животных, а также заключить на 2017 год муниципальный контракт с организацией, занимающейся отловом и содержанием безнадзорных животных».

Таким образом в следственном управлении подтвердили правоту администрации Первомайского района, где изначально заявляли: право на «осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения», главам сельских поселений дано статьей 14.1 пункта 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

«Не будь Боронина — не было бы и этих «бездомных собак». Ведь стоит только начать отлов псин, как у каждой почти хозяин тут же отыщется. На наведение порядка здесь требуются не столько финансы, сколько работа с населением», — считают в администрации района. Районные власти полагают, что скандал этот надуман и свидетельствует как раз о том, что глава не ведет журнал учета собак (это помогает дисциплинировать хозяев животных) и не осуществляет работу с населением.

Как уже сообщало ИА REGNUM, громкие скандалы, которые при более детальном рассмотрении оказываются «утками», можно считать «визитной карточкой» алтайских справедливороссов. Чего стоят «разоблачения» каруселей на выборах (информацию правоохранители не подтвердили) и «триумфальная победа» в Камне-на-Оби.

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Очевидно, что такая тактика отвлекает от очевидных проблем с кадрами, существующих в партии.

Кстати, если посмотреть на перечень обещаний, данных Олегом Борониным в период его избирательной кампании, вполне очевидно, что за 5 лет многое было либо невыполнимо (так как выходило за рамки полномочий), либо «забыто». К примеру, про повышение зарплат и вывод их из «тени». Также справедливоросс «забыл» про маневренный жилищный фонд для бюджетников, организацию бригад по охране лесных угодий от незаконных вырубок, семейные детские сады и многие другие свои обещания.